El embajador argentino en Chile negó cortocircuitos con Cancillería

El embajador Guelar habló en Feinmann 910 y afirmó que "Yo no tengo claro que haya una gestión para que China le dé un préstamo a la Argentina, sí lo que hubo es un apoyo de China en el tema de apertura de mercados agrícolas, el préstamo del Fondo, también a la extensión del swap"





Sobre un conflicto con el Canciller, Guelar dijo que "No es cierto, si lo que hubo fue información mía sobre problemas que hay que resolver, no con el Canciller en tema personal, ni con la Cancillería, sino con la estructura económica argentina, el no tener una maquina de dólares propios hace que no podemos emitir dólares, entonces debemos tener producción para recibir dólares."





"Yo los cables que envié a la Cancillería fue para hacer un aporte, desde la Embajada hicimos un análisis sobre productos agroindustriales, indicando que teníamos espacios para vender y no recibimos respuesta.", agregó el embajador Diego Guelar.