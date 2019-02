"El escenario más favorable para el Gobierno es la confrontación con Cristina"

Lucas Romero.mp3







Lucas Romero, Director Synopsis Consultores, habló en Feinmann 910 y dijo que "En un escenario planteamos a Cristina Fernández y obtuvo un 27% de intención de voto. Nos interesaba evaluar qué sucedía si ella declinara su candidatura: allí pusimos como opción a los candidatos dentro del espacio identificado con la ex presidenta, donde aparecen Felipe Solá , Daniel Scioli, Agustín Rossi. "





Además, dijo que "Cuando la ex presidenta desaparece como opción, sus votos se dispersan. Estos tres candidatos juntan el 18,7%, no mantienen el 100% del voto de Cristina. Agustín Rossi es quien mejor posicionado queda, seguramente por su identificación con la ex presidenta, con el 9,9%. Scioli tiene el 5,6% y Felipe Solá, el 3,2%. "



Sobre si lo midieron a Mauricio Macri, dijo que "Hay dos escenarios. Cambiemos como espacio sigue teniendo intención de votos por encima del 30%, es un apoyo estable y consistente con coyunturas cambiantes. La principal oferta opositora sigue siendo el kirchnerismo, también por encima del 30%, y más lejos la alternativa federal con 13%. Es un escenario de definición en segunda vuelta entre Mauricio Macri y Cristina Fernández. "





Acerca de la imagen negativa de Macri y de Cristina, dijo que "La imagen negativa de Cristina es 53%, y la novedad es que la imagen negativa del presidente ha ido creciendo de mano de la crisis económica, y hoy tiene una imagen negativa superior al 50%."



"Un candidato moderado es riesgoso para el gobierno pero también para Cristina. No sé si la segunda vuelta sería entre Macri y un peronista alternativo como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey o Roberto Lavagna, porque no podrían robarle los votos a Cristina", agregó.





Finalmente, sobre la posibilidad de un balotaje entre dos fuerzas peronistas, dijo que "Uno desconoce cómo será el derrotero económico, los pronósticos hablan de una recuperación en el segundo semestre pero se viene postergando. Si la recuperación no se diera, habría que ver si se reconfiguraría un escenario político con una tercera posición de centro más competitiva que Cristi na. Seria una amenaza para el gobierno. La recuperación económica es el gol que necesita el gobierno para ganar el partido."