El gobierno compensará a los deudores de créditos UVA por aumentos en las cuotas

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior de la Nación, habló con Eduardo Feinmann sobre el nuevo plan del gobierno para compensar el aumento de las cuotas de los créditos UVA.





Repasá las frases de la nota





"Gracias al sistema UVA más de cien mil familias pudieron acceder a un crédito hipotecario, después de años donde estaban prácticamente vedados".



-"Este sistema funciona en todo el mundo, porque nosotros lo replicamos de países en los que ha sido exitoso, como Chile. Después de la crisis del año pasado y la depreciación de la moneda, la inflación fue por encima del crecimiento de los salarios y eso afectó el sistema, es por eso que hoy el Estado está encontrando esta solución"



-"A todos los créditos PROCREAR y aquellos de hasta 140 mil UVAs y de una sola vivienda le vamos a compensar la diferencia entre la inflación y el salario en estos quince meses. Además salen con un seguro para que no se pueda vivir más"



Guillermo Laborda, columnista: "No se puede extender los años para no gastar plata en subsidio?."



Rogelio Frigerio, Ministro del Interior: "Eso está a disposición de todos los tenedores de crédito. Las personas tienen que ir al Banco donde sacaron el crédito. Los que tienen ProCreAr es automático"



-"Nosotros hicimos re-asignaciones presupuestarias entendiendo que el Estado debe participar en el problema de la gente. Esto dará tranquilidad a los que tienen el crédito y a futuro"