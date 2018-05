Mario Blejer, ex Presidente del Banco Central, dialogó con Eduardo Feinmann y aseguró que "si se logra poner un poco de calma en el mercado, creo que vamos a volver a la senda positiva".









Repasá las frases más importantes de la nota:









-"Zafamos del descenso, se logra poner un poco de calma y se ve que no es una crisis como las que tuvimos, sino un ataque especulativo del Mercado, creo que volveremos a la senda positiva pero tendremos que hacer cambios"



-"Hay que asegurar que la brecha financiera es financiable, el Gobierno debería buscar mayores consensos, hay que buscar consenso con los empresarios y una meta de inflación razonable"



-"Yo no he tenido conversación con este Gobierno."



-"Nosotros estábamos en el default entonces creamos las lebacs para absorber el dinero del mercado, no para que la gente lo use para gobernar. El Banco Central siempre podrá pagar las lebacs. Hay que tener políticas razonables para que no se asuste la gente."





Blejer.mp3