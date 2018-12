"El Gobierno subestimó la herencia, creyó que la manejaba de taquito y pasó esto"

El economista Rodolfo Santangelo habló en Feinmann 910 y dijo que "No hay que ser sofisticado para decir que el balance del año es malo, hasta marzo- abril se pensaba en un año mediocre, pero abril - septiembre se armó una tormenta por no haber encarado de manera profesional la herencia del Gobierno anterior y luego estamos en la lucha fría, el programa de emergencia del FMI, programa con objetivos modestos que tratan de evitar un nuevo despelote en un año electoral."



Sobre el peor número de la economía, dijo que "es la inflación del 48 por ciento, el riesgo país es fuerte, pero tiene el dinero del Fondo, en cambio la inflación nos hundió a todos"



"El Gobierno subestimó la herencia recibida, creyó que la manejaba de taquito y pasó esto.", dijo.



Sobre los errores que cometió el Gobierno, dijo que "Las equivocaciones parten de que la economía no es exacta. Nosotros nos quedamos cortos con la inflación, la tendencia era un año mediocre y fue peor. Yo estoy seguro que no será un año de recuperación"



"La luz sigue barata, en marzo el colectivo sale 18 pesos, pero no todos lo pagan. En Montevideo, Río de Janeiro sale más caro el colectivo", finalizó.