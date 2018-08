"El horno no está para bollos, acá hay que volver al equilibrio"

- Alfonso Prat Gay dijo que la economía es un quilombo: "Él tendría que decir en que contribuyó a este quilombo. Prefiero hablar de política y no de personas"



-"La política económica es muy pobre, escuché el mini anuncio de Mauricio Macri, lo único que dijo es que el Fondo adelante el dinero que tenía para la Argentina. Me parece que hay mal diagnóstico y eso me preocupa mucho"



-"La disparada del dólar, de los precios me tienen preocupado, no lo controlan y esa es la base del problema. Este Gobierno cada vez que tiene un problema tira la pelota afuera, Turquía, Brasil, debemos pensar que pasa acá."



-"Argentina no está en condiciones de aprobar la primera divisió ;n del Fondo, que es mucho más lacso. Acá se dice que fiscalmente vamos bárbaro y todos se olvidan que una parte, es que el Tesoro le rescataba deuda, que había dejado Cristina Fernández en el Banco Central y eso no se hizo. Tenemos una situación de emergencia, el nivel de obra de la Ciudad es para un país prospero, acá no se puso tope al gasto"



-"Se debería dar un equilibrio, el dólar debería estar a 25 pesos y está a 32, el Gobierno no puso limite en las obras de algunos lugares, esto nos perjudica y perjudica a Mauricio Macri"



-"Ya no hay confianza, en vez de salir corriendo al Fondo se debería haber realizado un programa fiscal como corresponde. Los Mercados no tienen tolerancia con el Gobierno. Es más exigente el Mercado que el Fondo."



-"Acá no lo cuidan a Mauricio Macri, Nicolas Dujovne y Mario Quintana n o convencen a nadie, hacen que el Presidente salga al frente con esto, no hay Ministro de Economía y es un error."



Claudio Zin, columnista: "Al equipo económico no le falta confianza, le falta respeto, no tenemos a quien respetar, vienen fracasando. Los médicos son procesados por mala praxis, los economistas van a Harvard, mire Sturzenegger."



Guillermo Nielsen, Economista: "Los economistas afectan la vida de millones de personas"



-"Yo lo que haría es parar todas las obras de la Ciudad de Buenos Aires, no hablo de la provincia de Buenos Aires porque tengo una visión parcial. Hay que volver al equilibrio, el dólar no puede estar a 32 pesos, estamos en emergencia."

