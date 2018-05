Franco Moccia habló en Feinmann910 sobre el paro de subte y dijo: "El levantamiento de molinetes tendrá denuncias penales porque tiene costo para la Ciudad"





"Era lo que debíamos hacer porque tiraron piedras, se encerraron en los trenes, no pueden impedir que los demás trabajen."



"La policía hizo un buen trabajo, tratando de evitar situaciones violentas. Se detuvieron a 16 personas, ahora la compañía hace la suspensión, descuentan los días no trabajados"

"Ayer el paro fue en la línea E y H, en la línea H movimos trenes, hasta lo que ocurrió."



-"El levantamiento de molinetes tendrá denuncias penales porque tiene costo para la Ciudad"



-"El subte da servicio, pero tiene levantado el molinete en algunas estaciones, esto trae problemas para el operador y los vecinos de la Ciudad, ya que son los que subsidian el servicio."-"Ayer se generó un paro que afectó a todas las líneas perjudicando a los usuarios, no fue contra el Gobierno. Además está basado en el conflicto donde uno de los sindicatos reclama negociar paritaria, cuando ya fue negociada por el sindicato que representa a los trabajadores de subte, decidido por la Corte."-"El otro sindicato puede hablar de otros temas, pero no de la paritaria. La Constitución respeta el derecho a huelga, pero también a los que quieren trabajar. Ayer este grupo no trabajo e impidi&oac ute; que los demás trabajarán"-"La policía de la Ciudad los detuvo porque era un delito"