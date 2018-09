"El Ministerio hará el esfuerzo para equilibrar las cuentas"

-"No se trata de salvar el Ministerio, nunca estuvo en duda. Estamos en una situación económica dificil y los ajustes que se hicieron en gabinete, el Gobierno tiene una evaluación positiva de lo que se hizo en seguridad y el combate contra el narcotráfico. Se seguirán desarrollando las políticas desde los dos ministerios con Patricia Bullrich"



-"No se trata de un recorte de porcentaje del Ministerio, pero sí se marcó un techo. El Ministerio hará un esfuerzo, más allá del esfuerzo pedido a los privados, así se equilibran las cuentas."



-"No está en riesgo ningún programa, estoy con la subsecretaria de acceso a Justicia y se han doblado los esfuerzos, tambié ;n se trabaja en asistencia a la victima"



Salto de audio



-"Nosotros estimamos que después de la ley de presupuesto el gobierno va a enviar el código penal dentro de todas las medidas que se hacen para mejorar la justicia penal,lo que tiene que ver con el servicio penitenciario, más acciones concretas para que no sean sólo cambios normativos. Se fortalecerá la investigación en tribunales y fiscalía que complementan el programa de Justicia 20-20"



Declaraciones de Elisa Carrió: "Estamos muy tranquilos, atentos y preocupados por la situación social, para que no se exponga a la sociedad.Pasada la tormenta de estas semanas el país se comenzará a estabilizar, impulsado por las exportaciones"



Declaraciones de Pablo Avelluto: "Yo creo que Marcos Peña y Mauricio Macri trabajan hace años juntos, Marcos es una persona valios a que ayuda en la coordinación, da una mirada novedosa"



- Federico Pinedo dice que es el gato Felix: "Yo me la perdí. Pinedo es más grande" (risas)"Más allá de las bromas, hoy el Gobierno ha tomado un liderazgo con dos ejes, lo hablaba con el presidente de Chile, es el desafío que nuestros países dejen atrás la pobreza, y que haya desarrollo. Para ello debemos tener equilibrio fiscal, y defender las instituciones. Si nosotros logramos consolidar las instituciones y el equilibrio fiscal avanzamos en el desarrollo"





