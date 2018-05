El Obispo de Avellaneda se cruzó con una madre del jardín de los insultos

-"El audio dura 5 horas, lo grabé el lunes, mi hija no vino más y me costó que muchas madres acepten lo que ocurría. Les mandé a las mamás todos los audios el jueves y el viernes hicimos la denuncia. Lo que se espera no es sólo que saquen a las tres maestras, la directora sigue, su marido pertenece a la Fundación, el cura no se hace cargo, tampoco el Obispo."



-"Romina Díaz se retiraba al mediodía, para mí Cecilia es la peor, y Susana también está gritando e insultando. Mi hija está en periodo de adaptación y vi que en todas las horas que están los chicos no cantan una canción, ni juegan"



-"Yo el miércoles fui con la excusa de una ent revista vi a los chicos sentados en las sillas mirando tele, o adentro de un corralito. La rutina del jardín es que miren la tele."



-"Lo grabé porque mi hija no quería entrar al jardín, y le costaba mucho la adaptación. Además salía triste, con olor a ibuprofeno."