- El PAMI prevé ahorrar dinero con la licitacion de medicamentos oncológicos: "Hemos sacado una licitación muy importante el miércoles pasado; ahí analizamos que hay veintidós drogas oncológicas que representan el cuarenta por ciento de nuestro gasto en oncología, estas drogas fueron las que se licitaron, con una muy buena participación de la industria farmacéutica, y terminamos consiguiendo ahorros de alrededor del 70 por ciento".



-"Es medicación que le damos a nuestros afiliados completamente gratis. Tenemos 80 mil pacientes oncológicos en todo el país."



- "Antes se trabajaba mucho en base a un modelo de contrato; ahora estamos cambiando el modelo para hacer permanentemente licitaci ones, ofreciendo mayor transparencia y mayor competencia. Los laboratorios ven que tienen posibilidad de venderle al PAMI y hacen el esfuerzo".



-"Esta licitacion la sacó PAMI, pero en el tema de hemofilia lo hicimos con las obras sociales, el Ministro de Salud y IOMA. El mes que viene con el Ministerio de Salud de la Nación, provincia, IOMA, la obra Social de Santa Fe, Neuquen, de la Ciudad, de las Fuerzas Armadas haremos otra compra conjunta."



-"En Argentina los medicamentos son caros."



-"Compramos en laboratorio que hace mucho están en Argentina. Muchos nos vendían antes."



-"Yo tuve un corto plazo con IOMA y mis compañeros de Obras Sociales me dice quiero comprar con ustedes. PAMI es formador de precios."



-"Queremos potenciar las compras conjuntas y conseguir los mejores precios para todo"



-"Estamos trabajando en as istencia social, queremos mejorar la calidad de los alimentos. Yo no quiero ahorro quiero mejoras."



-"El PAMI está a punto de equilibrio, hubo de todo, corrupción, impericia. Nosotros hacemos 18 mil auditorias de terreno mensuales, es para evitar los focos de corrupción, como fue en IOMA."