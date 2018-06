- "Nosotros queremos diferenciar algunas cosas, la paritaria de camioneros tiene una conciliación obligatoria dictada, los dirigentes harán un paro que no corresponde por ley. Así que se aplicarán multas. La paritaria está teñida de cuestiones personales"



-"La semana pasada la CGT se reunió con Mario Quintana, Nicolas Dujovne y mi jefe de gabinete porque yo estaba en la OIT se plasmaron puntos, algunos se solucionaron y otros no, ayer una parte de la CGT no quiso venir a la reunión, y decidimos suspenderla"



-"Ante esto la CGT decide hacer un paro el 25 de junio, nosotros no creemos que resuelva el problemas de los argentinos. Mauricio Macri ya dio una recomposición en el salario, también se habló de la recomposi ción en obras sociales, estamos tratando de cuidar el empleo. Nosotros queremos discutir todo, pero hay dirigentes que están pensando en la política"



-"La paritaria es libre, tenes un piso del 20 por ciento, luego además hay una clausula de revisión. El paro no resuelve nada."



- Sobre aguinaldo y ganancias (Pichetto): "El costo fiscal es muy elevado, tenemos que contener a los que tienen más dificultades."



- Carrera electoral: "Creemos que la Argentina diferencia a los dirigentes que discuten los problemas de la gente y no políticos. Hay dirigentes que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado."



- La Izquierda gana poder en los gremios?: "Siempre hubo presiones más radicalizadas, pero la mayoría de la dirigencia es racional."



- Sobre las Obras sociales y los sindicatos: "La administración de las obras so ciales está en manos de los dirigentes, entonces surge en los debates, lo charlamos mucho con Adolfo Rubinstein y el Director de la Superintendencia de salud. Hay algunos dirigentes que están en cuestiones políticas y no en los problemas de la gente."