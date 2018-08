-"La economía está cayendo, está en recesión, el piso de la inflación será del 30 por ciento, habrá una rediscusión del programa monetario y fiscal con el Fondo. El Estado no es el país, y tiene un problema fiscal muy grande."



-"El Mercado de Capitales para Argentina está cerrado y no puede emitir deuda externa para financiarse, tiene un agujero fiscal muy grande, las opciones que tenes son costosas."



-"Desde marzo hay un cierre de los mercados financieros"



-"La situación internacional se complica con el tema Turquía, la causa son nuestros problemas que nos debemos enfrentar. Nada es fácil ahora"



-"Los Bancos están sólidos, tampoco hay una corrida bancaria, por ahora se ve sólo una suba del dólar. No hay que pensar en una crisis cambiaria."



-"Mauricio Macri está dentro de los Gobiernos argentinos decadentes y fracasados de los últimos 70 años, Macri no es nada diferente, no son los ladrones del kirchnerismo, pero fuera de eso, la buena relación con el mundo, en el tronco es lo mismo. Por eso hoy Marcos Peña dice estamos luchando para evitar una gran crisis, esta gente ya termina el mandato"



-"El tronco es economía cerrada, asistencialismo, empleo del Estado, déficit. Económicamente hablando, el macrismo, Pro, Cambiemos es kirchnerismo de buenos modales."

