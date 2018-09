"El precio del pan para vender es de $55 por kilo"

"Cuando se realizó el primer panazo se hablaba de que se vendía el pan a 90 pesos y que la harina estaba 1000 pesos en muchos lugares y que no había entrega... ¿cómo puede ser que ahora digan lo mismo? dicen que no hay entregas, pero entregas hay".



-"El país no empieza y termina en Capital Federal... hay que hacer un censo de todas las provincias, porque en Provincia de Buenos Aires, el que quiera vender a 90 pesos se suicida solo".



-"Mi consejo es mantener un pan de 50 y 55 pesos; mantenerlo y ayudar a la gente que nos da de comer todo el año."



-"Hay que brindar servicio, buena atención, calidad de productos y tener el pan para atraer a la gente. Yo creo que algunos se aprovecha n de la situación."



-"La bolsa de harina se paga 850 pesos, para mantener la clientela debes venderlo a 55 pesos, para ayudar a la gente. A nosotros nos perjudican las panaderías clandestinas, hay un 60 por ciento, y los políticos no lo ponen en caja."



-"La panadería que cierra hoy se transforma en clandestina."



-"En Capital los alquileres son caros"



-"En las provincias el precio no va a superar los 55 pesos."





