"El producto puede tener un 30% o 50% de leche pero el resto son proteínas. No hay ningún producto no lácteo"

Pablo Villano.mp3







Pablo Villano, presidente de Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), habló con Eduardo Feinmann sobre la polémica por los alimentos a base de leche.





Repasá las frases de la nota





"En general la gente toma leche, pero hay una bebida sustituto que tiene leche pero con otras propiedades porque no tiene la leche pura. El producto puede tener un 50, un 30 por ciento, el resto son proteínas lácteas, no hay nada que no láctico, pero no es la leche pura, por eso cuesta más barato"



- Se dice que con el Gobierno de Mauricio Macri bajó la leche, por la crisis, es verdad?: "Ha bajado el consumo de leche"



-"Cuando le preguntaron a Cristina Fernández sobre las segundas marcas, aclaró que se refería a los sustitutos. Lo beneficioso para nosotros es que antes se compraba por publicidad, ahora la gente mira los precios y no compra por marca. Muchos se dieron cuenta que las Pymes también tenemos cosas buenas"