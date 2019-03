Fernando Aguirre.mp3







Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, habló en Feinmann 910 y dijo que "La situación es complicada, si la industria no entrega el producto el supermercadista no lo puede poner en la góndola. No sé lo que pasó en Disco, porque no es grave el abastecimiento en lácteos".



"El supermercado no tiene ningún motivo para especular, porque no es un producto que se puede almacenar", finalizó.