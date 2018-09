"El único rubro que funciona son las funerarias porque la gente se muere de angustia"

-"No aumenta la carne solamente, todo aumenta, todos tiran para arriba por la suba del dólar. En Capital siempre la carne es más cara, por los alquileres, en la provincia el kilo de asado sale 140 pesos"



-"Veo la situación complicada por la gente que se queda sin empleo, cierran comercios, empresas y gente que es despedida del Gobierno. El problema es la falta de trabajo y no se habla."



-"La inflación será del 80 por ciento. La inflación es lo que se gasta para vivir, el transporte 116 por ciento, medicamentos el 90 por ciento, los alimentos el 60 por ciento, el dólar el 100 por ciento. No hay nada que no subió el doble"



-"Los sueldos es lo único que aumentó el 20-30 por ciento. Es mentira que vamos a tener una inflación del 42 por ciento. No hablemos de los servicios, el agua, ni hablar el aceite, el pan"



-"Veo a la gente desanimada, angustiada. Los que trabajan bien son los velatorios, se mueren más personas. Tengo datos del cementerio de Morón"



-"Qué hace un jubilados con 8-10 lucas."



-"La semana pasada presenté la candidatura para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, soy peronista. Iré a las Paso. Yo no soy quién para decir el limite, mi limite es Mauricio Macri, no Macri, sino las políticas que lleva adelante. Estamos peor, fuimos al Fondo y ahora queremos ir al Tesoro."



-"Con un grupo de ciudadanos queremos comprar C5N, eramos 13 y quedamos 12. Hicimos una presentación por C5N y Radio 10. A mí se me pusieron celoso cuándo fui al Bailando."

