Osvalo Gozaini, abogado y especialista en derecho procesal, habló en Feinmann 910 y dijo que "Me sorprendió que la presente como nueva regla porque hace mucho que está. En nuestro país se dejó de aplicar por prevención al gatillo fácil."



Además, dijo que "Esta regla se hizo en un Congreso en Cuba. En el 2004 escribí un libro sobre el debido proceso y ya estaba."



"Siempre estuvo la idea de limitar el arma de fuego.", dijo.



Sobre los comentarios en contra de la reglamentación, dijo que "No hay una licencia para matar, el uso de arma de fuego tiene ciertas normas, y se piensa en el funcionario que protege a la sociedad. No se pueden usar armas de fuego cuando no hay violencia."