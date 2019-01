"El uso de las Taser facilita el trabajo policial"

Josep Antoni Saumell, Intendente de la División Técnica de Planificación de la Seguridad de los Mossos en Catalunya, habló en Feinmann 910 y dijo que "Nosotros incorporamos desde mayo las pistolas Taser, las estamos desplegando en Cataluña. Acá hubo mucho debate, primero se adquirieron 8 para probar, se determinó que no se usen, luego hace dos años y medio se volvió a hablar."



Además, afirmó que "Se hizo un análisis sobre el tema, es un dispositivo conductor de energía ya que Taser es una marca. Se resolvió que la policía pueda usarla y condicionó los casos"



Sobre cómo influye en el trabajo de la policía, afirmó que el uso de las mismas "Facilita el trabajo policial, yo como padre si mi hijo se encontrara en determinada situación prefiero esto antes que otro elemento."



"Lo usamos con gente armada, con arma blanca, o personas que se lastimaban ellos mismos.", agregó.



Acerca del debate que tuvieron, contó que "La población no debatió sobre el tema, no le importó. Además es un ordenador, queda todo registrado, cuando el policía sacó la seguridad, cuando disparó, es complicado que haya un mal uso de la pistola."



-"Es de fácil manejo pero hemos capacitado a la policía, sobre todo cuándo se puede usar la herramienta"