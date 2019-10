Elecciones. "Terminemos con este deporte de denunciar fraude antes por las dudas"

lared_export_2019-10-25_13-45-19.mp3



Pasó por Feinmann 910 el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se refirió a la agilidad que hubo en las PASO en la presentación de resultados. Además, pronosticó mejorías para este domingo.





La divulgación de los resultados: "Va a ser una elección muy ágil, con resultados antes de la medianoche. Seguramente volvamos a romper los récords en esta elección"





Sobre la brecha que se produjo en las PASO: "Antes de las 21, no podemos dar ningún dato. El problema fue que en las PASO la oposición pidió no dar ningún dato hasta tener el 10% de las mesas escrutadas. Esperamos que esta vez no suceda eso del 10%, ya que no tiene ningún sentido"





Sobre las acusaciones de algunos espacios políticos: "Tenemos que terminar con este deporte de denunciar fraude por las dudas antes de una elección. Este es un deporte nacional que no le hace bien a la democracia"