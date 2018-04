Emilio Pérsico: "Estoy a favor de la despenalización del aborto, no a favor del aborto."

- Aborto: "Cada compañero tiene diferentes posiciones, estoy a favor de la despenalización del aborto, no a favor del aborto. Cristina Fernández tuvo un aborto natural"



-"Yo tengo 10 hijos, soy muy católico. Los países que tienen legalizado el aborto tienen menos abortos y embarazados prematuros, ya que hay más educación sexual y reproductiva."



- Planes sociales- Para terminar el secundario: "Nosotros no estamos en contra del secundario, el Gobierno plantea una política que nosotros hace mucho hacemos, el plan Fines. Antes había un componente trabajo y capacitación, ahora es sólo capacitación."



-"Nuestros compañeros trabajan, terminamos las viviendas antes q ue las empresas. El Gobierno nos felicitó."



- Escucha de Cristina Fernández contra Persico: "Cuando nos insultó era un momento que estábamos enojados, mis grabaciones espero que no las pasen por ningún lado. Uno a veces se calienta."