"En Argentina tenemos 20 por ciento menos controles de alcoholemia que otros países"

-"No hay controles de alcoholemia en las rutas, y si hay son escasos. Hubo cuatro accidentes esta semana por conductores alcoholizados, uno fue en Salta, en Mendoza un joven alcoholizado volcó matando a su novia, otro en Devoto, que atropelló a un ciclista. Es un problema fundamental, son potenciales asesinos al volante que lo hacen por la escasees de los controles".



-"Francia realizó nueve millones de controles de alcoholemia en el año, acá no tenemos cifras. Nosotros hicimos un calculo y no tenemos más de 300 mil controles por año"



-"El sábado la Ciudad salió a realizar controles por el día del amigo, de tres mil casi 100 conductores estaban altamente alcoholizados. En Arge ntina tenemos 20 por ciento menos controles de alcoholemia que otros países"





-"El alcoholímetro es responsabilidad de la Municipalidad, los gobernadores y el Estado Nacional, para mí lo debe asumir municipios y provincias el tema de los alcoholimetros. En las rutas nacionales tendría que ser la Agencia Nacional de Seguridad Vial"



-"Pedimos que se incorpore al código penal los delitos contra la seguridad vial"



-"7200 personas mueren por año en accidentes de transito. Nosotros no pudimos bajarlos. Son 20 muertos por días. Los políticos no se ocupan de este tema y José Manuel De la Sota murió en un accidente"