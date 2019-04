En Casilda un candidato sortea $5000 entre sus contactos para que lo voten

Juan Carlos Del Bello.mp3







Juan Carlos Beletti, precandidato a concejal que ofrece dinero a cambio de que lo voten, habló en Feinmann 910 y dijo que "Nosotros tenemos que superar el umbral 1.5 por ciento, somos un partido vecinal barrial, entonces propongo dar dinero para no perder la personería jurídica. La plata la daré para superar el 1.5 por ciento y que mi partido no caiga".



Además, dijo que "Quiero ser concejal porque hay muchas cosas que están mal en Casilda, alrededor de 40 mil habitantes somos. 28 mil votantes están en el padrón. El voto en Blanco es el que más salió, la última elección. El kirchnerismo no es fuerte, el único de Cambiemos que entró sale de viaje todo el tiempo".



"Mauricio Macri se encargó de que crezca el kircherismo, es un monigote", afirmó.



Finalmente, dijo que "volvería a votar a Mauricio Macri porque no me queda otra. Viví en Salta, no me gusta Juan Manuel Urtubey".