Repasá las frases de la nota:





"Mi marido cuando se despidió de mis hijos y de mí, vivíamos en El Palomar, me dijo cuida bien a los chicos y si me pasa algo en Malvinas enterrame junto a mi hijo."



-"Yo creí que iba a volver de Malvinas, él fue voluntario en Malvinas, tenía 33 años."



-"El fallece el 29 de mayo cuando los ingleses bombardean la pista y la antena de comunicaciones"



-"Mi esposo estaba identificado porque sus compañeros lo sepultaron."



-"La Fuerza Aérea al principio no quería traer el cuerpo. Por medio de una carta al Embajador de Gran Bretaña en Argentina, muy humano, conversó conmigo, tuvo intervención Claudio Avruj y el Gobernador de las Islas Malvinas, después de conversar el tema"



-"La semana que pasó hablé con Claudio Avruj y me dijo que en diciembre podríamos traer el cuerpo de mi esposo, además desde las Islas ya tengo la autorización."