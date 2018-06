- Desempleo: "La nota de Clarín habla del cambio de enero hasta abril, y tiene que ver con la estacionalidad. Si se mide inter-anualmente se ve un crecimiento de 206 mil puestos registrados. No hubo variación significativa."



-"En el mes de mayo bajó la expectativa de tomar nuevos trabajadores por la variación de la macro. Lo que no significa que se incremente la salida".



- "La recesión no se nota todavía; salvo en lo agropecuario por la sequía, en los servicios, construcción aún hay expectativa. Creemos que antes de alertarnos tenemos que señalar que por ahora hay un procedimiento parecido al de los últimos meses."



-"No hay variaciones en las conciliaciones, estamos haciendo un monitoreo y l e pedimos a cada sector que informe, estuvimos con Comercio, Energía"





