En la Ciudad de Buenos Aires se crearán 22 mil nuevos espacios de estacionamiento

Juan José Mendez, Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 y dijo que "Semanalmente nos reunimos con vecinos; y uno de los principales reclamos es que la norma de estacionamiento no era lo suficientemente clara, o que la ochava la pintaban demasiado larga, por eso revisamos la situación y nos dimos cuenta que había una oportunidad para achicar la prohibición en estacionamiento, en las ochavas."



Además, dijo que "En esquinas donde no hay semáforos pintamos hasta diez metros y en las que sí hasta siete metros con cincuenta. Con esta nueva demarcación garantizamos la visibilidad y la seguridad vial en las esquinas, pero además agregamos hasta cuatro espacios de estacionamiento por cuadra, que en total son veintidós mil lugares."



"Circulan muchos autos por la ciudad, más los que entran. El estacionamiento también se restringe por los garages. La doble fila está mal, muchos vecinos hacen la denuncias cuando hay personas mal estacionadas, debemos ponernos en el lugar del otro, es un tema de convivencia", agregó.



Sobre si se puede estacionar en un espacio frente a la casa, dijo que "Los vecinos nos piden autorización y pueden pintar su garage. Donde hay un garage no puede estacionar nadie, porque los agentes de transito no saben de quién es el auto, o si pasa la grúa se lo lleva"



"Trabajamos con la agencia de discapacidad nacional y porteña para establecer los lugares para personas con discapacidad, controlamos porque algunos habían fallecido, otros se mudaron. Por otro lado, la justicia también investigó, y hubo 13 personas detenidas por tener certificados de de discapacidad trucho.", finalizó.