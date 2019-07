"En la Ciudad hay entre 1000 y 1100 personas durmiendo en la calle"

Mariano Goyenechea.mp3







Mariano Goyenechea, Director General de Atención Inmediata de la Ciudad de Buenos Aires, habló con Eduardo Feinmann sobre la situación de las personas sin techo en esta noche fría.





-"Nosotros tomamos concomimiento de la muerte de esta persona el lunes, es una persona que estaba en situación de calle. Nosotros habíamos tomado contacto con él varias veces y él no quiso ir a nuestros paradores, ni que le demos ayuda"



-"No tomamos conocimiento las causas de muerte"



-"Nosotros tenemos una red de dispositivos en la Ciudad para dar servicios, el Indec sostiene que tenemos 1000-1100 personas en situación de calle en la Ciudad. Desconozco en el país"



-"Hay muchas cuestiones por las cuales la gente no quiere ir a los refugios, algunos porque no quieren acomodarse a horarios, el encierro, las pautas de convivencia, entonces nosotros los acompañamos desde otro lado, muchos profesionales recorren la Ciudad todo el tiempo"



-"Agradecemos a la gente que ayuda a las personas que están en situación de calle, pero lo que deben hacer es llamar al 108, es las 24hs del día"