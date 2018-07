El abogado del cantante Pity Álvarez habló con Eduardo Feinmann sobre la entrega de su defendido y aseguró que "lo traje a la comisaría para ponerlo a derecho"









-"Encontré mal a Pity Alvarez, estaba en un estado preocupante. Lo traje a la comisaría para ponerlo a derecho. No sé como describirle el estado de salud, está eufórico por momentos."



-"Llamé a la comisaría para informar que lo llevaría. Lo fui a buscar a una estación de servicio en Caseros. Primero estuvo callado, después estaba dormido."



-"Me dijo que hubo una pelea, que vio en riesgo su vida. Veremos que hay en el sumario y los estudios médicos. Me preocupa su salud por la abstinencia"