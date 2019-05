Enrique de Rosa: "Hay mucha gente que está buscando el conflicto constante para descargar su propia pulsión violenta interior"

Enrique de Rosa.mp3







Repasá las frases más importantes de la nota:





-"Yo entiendo lo que le pasó a este señor (Villa Urquiza), tengo un garage y me ocupan el lugar siempre. Entiendo la reacción, en nuestra sociedad está instalada la violencia".



-"A mí me pasó que no podía sacar el auto, llevé a mi hijo al médico y al regresar seguía el auto, y el señor me dice es un momento... el sujeto prioriza su interés y eso es lo que pasa en la sociedad"



-"La gente está desatada, hay muchas personas con armas, entonces no es bueno pelearse en la calle".



-"Hay gente que busca el conflicto para descargar su violencia interior".



-"En función de esto hablamos de los derechos constitucionales en un libro, que se presentó en la Feria del Libro. Busca la felicidad".