Enterate cómo será el tránsito en la Ciudad durante la Cumbre del G20

Juan José Mendez, Secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, habló en Feinmann 910 "El jueves comienzan las primeras restricciones, desde las 15hs se corta la Autopista Illía sentido centro, a las 21hs se corta para el otro sentido y dura hasta el sábado a la noche."



Además, dijo que "Con Patricia Bullrich presentamos el perímetro de seguridad en microcentro. Los colectivos y la gente podrán moverse, pero quizás hay zonas que tengan restricciones como el Teatro Colón o el CCK"



Sobre el transporte público, dijo que "Viernes y sábado no habrá trenes ni subtes en toda l a región. La alternativa son los colectivos. El viernes y sábado el Metrobus de la 9 de Julio y del Bajo estará cortado. Por eso el viernes se declaró feriado."



"Para los empleados públicos el jueves se dará asueto a partir de las 13hs. Habrá modificaciones en la línea D y H", dijo



Sobre los aeropuertos, dijo que "Aeroparque se cierra el jueves a las 15hs hasta el domingo, como dijo Guillermo Dietrich es porque la mayoría de las comitivas llegan allí. A la noche del jueves se cierra El Palomar."



Acerca de las personas que viven en las zonas cercanas a los eventos, afirmó que "La gente que vive en la zona restringida será contactada por la seguridad nacional. Si no sos contactado es porque no estás afectado."



"El equipo del Ministerio de Seguridad Nacional hace un año que se está preparando. Y la Ciudad también viene trabajando en eventos a nivel internacional. Algunas medidas de seguridad son estándares internacionales y otras locales que conoce Patricia Bullrich", finalizó.