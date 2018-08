-"Hay que mantenerse bien para poder dar los combates que se deben dar, fue lamentable no habilitar algo que no se debe discutir. Es absurdo que se deba discutir un allanamiento cuando deben ser sorpresivos. En ese contexto el Senado debe facilitar la acción del Poder judicial, es cumplir la tarea de investigación"



- "Hay una interna en el Bloque peronista que hace que no haya quórum."



-"Si a mí me dice un juez que me quiere allanar mi casa, yo le doy la llave. No entiendo por qué no lo hace la senadora Cristina Fernández, los demás menos."



-"Esto viene desde hace dos semanas, el tema es que cuando estaban los senadores de Cambiemos se iban los peronistas. Había una decisión políti ca de no dar quórum. Hay una decisión dividida en el Bloque, Miguel Ángel Pichetto bajó pero otros no."



-"El jefe de bloque tiene que mantener la unidad de su bloque."



-"Hay algunos que quieren mostrar que no están de acuerdo aunque el Bloque haya decidido que no quiere dar quórum."



-"La única defensa que le queda a algunos de los presos es decir que la Argentina no tiene destino, somos todos iguales. El mecanismo de robo lo ejecutaban unas pocas personas."



-"Yo no creo que todos seamos iguales, y que la democracia Argentina esté representada por Roberto Baratta, Claudio Uberti, Julio De Vido, Lazaro Baez, Amado Boudou y el Pata Medina"



- Momento económico: "Hay que entender que Argentina es parte del planeta" Explica la situación económica de Italia



-"Argentina tiene que ser serio para que no se lo lleven puesto. Estamos en una situación de corrida frente al peso y otras monedas. Hay que pasar el mal momento con un Gobierno serio, responsable o lo podes asumir poniendo a basura bajo la alfombra que iba a pasar en el 2015."

