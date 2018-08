"Es fundamental que la marcha sea importante"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Estoy de acuerdo con la marcha porque la desazón que tiene la población con esta terrible situación, asquea, indigna y explica lo que pasa hoy. La gente necesita poder manifestarse"



-"La gente me decía no damos más, es una convocatoria de las bases, corrupción hay en todas partes del mundo, el tema es qué hacemos cuando descubrimos la corrupción? En todo el mundo van presos y acá no hacemos nada"



-"Es importante que la manifestación sea importante para que el Senado se dé c uenta que no puede mirar para otro lado. Este allanamiento es un símbolo, sabemos que no se encontrará nada. Si el Senado no lo aprueba es un símbolo"



-"La marcha de hoy debe ser pacífica y reclamando que se haga justicia. La marcha es a las 19hs en el Congreso."