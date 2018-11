"Es la primera vez que se le rinde homenaje a soldados asesinados por montoneros"

Jovina Luna,hermana del soldado Luna asesinado por Montoneros, habló en Feinmann 910 y dijo que "Es un paso importante que está dando este Gobierno, hace mucho que lucho y nunca tuve respuesta. Es la primera vez que se le rinde homenaje a soldados caídos por montoneros"



Sobre la historia de su hermano, contó que "Hace 43 años un grupo que estaba fuera de la ley secuestran un avión con más de 100 pasajeros, toman el aeropuerto de Formosa y matan a un policía que quería intervenir. Luego por tierra ya estaba otro grupo para ir al cuartel número 29 de Formosa y entran a los tiros al cuartel y comienzan a matar a soldados desarmados. Cuando mi hermano baja de la camioneta uno le dice 'no es con vos negro, rendite' y el grita ' Acá no se rinde nadie, mierda'. y ahí a mi hermano lo parten por la mitad con una ráfaga de las fal y cuando cae herido sigue gritando para que sus compañeros se defiendan y no los maten tan cobardemente"



Además, dijo que "El diputado Arce presentó el proyecto y el secretario me dijo que a pedido de Marcos Peña, el Ministro de Justicia y con el apoyo del Presidente Mauricio Macri iban a hacer que este pedido de Arce sea ley, y sería antes de fin de año"



"Por qué se homenajea a los montoneros? Acá no es cuestión de dinero, nosotros luchamos porque la verdad salga a la luz" , agregó.







