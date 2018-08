-"A las 14hs tendremos una sesión histórica de Senado e histórica será si el Peronismo se presenta."



-"Hace 11 años hice la primera denuncia de corrupción K, la sesión es histórica porque se puede llegar a conocer la corrupción en profundidad, no es sólo por los allanamientos, sino por la ley de extinción de dominio"



-"Me da la impresión que el Peronismo no quiere la retroactividad, y nuestro proyecto sí. Es basta de impunidad."



- Carta de Cristina Fernández: "Es lamentable que no se entienda que no estamos por encima de la gente, si la justicia nos requiere debemos estar. Debemos revisar el tema de los fueros porque se utilizan con otros objetivos"



- Ausencia de Bullrich en el Senado: "Yo hace 11 años trabajo para que vayan presos. El quórum no dependía de nosotros sino del Peronismo y no lo dieron. Mi viaje estaba planeado. Hoy seguramente darán el quórum."



-"Está la causa del fideicomiso con Venezuela, Jaime y Aerolíneas Argentina, Acueducto, el remis de Osca Centeno es uno de los que llevaba bolsos, pero había un sistema de afano."





N72932920.mp3