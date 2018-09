"Es un momento económico muy difícil"

-"Creo que durante el fin de semana el Presidente hizo una evaluación del equipo de trabajo que tiene conformado, buscando encontrar las mejores directivas que den soluciones a los problemas que preocupan a los argentinos. En ese trabajo los nombres no son importantes sino el equipo."



-"Todos sabemos que es un momento dificil en el tema económico, necesitamos generar los recursos que nos permitan vivir sin el déficit constante. La Cancillería tiene un rol particular de conseguir recursos para tratar de reducir el déficit, a través de créditos en el exterior. Debemos buscar mercados abriendo posibilidades para nuestros productores"



- G-20: "Siempre hay mucho por hacer en todos los planos y en particular tenemos que hacer más comunica ción. Ya tuvimos varias reuniones del G-20 en la Argentina, con buen desarrollo y buena organización. Argentina está preparada para organizar la Cumbre de líderes. Es una oportunidad para la Argentina."



- Extradición de Jones Huala: "El juez dictaminó la extradición, ese plazo se debe cumplir y así se hará."





