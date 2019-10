Escándalo escolar. "Los alumnos no son delincuentes, hicieron una broma grave"

lared_export_2019-10-30_13-18-37.mp3



Adriana Frega, directora de Inspección General de la Dirección de Educación bonaerense, pasó por Feinmann 910 y tuvo un fuerte cruce con el conductor, Eduardo Feinmann.





Lo hecho hasta ahora: "A partir del 3 de agosto (cuando la escuela se entera del hecho), empieza un proceso de acompañamiento en el que se ve cómo llevar adelante esta situación. Están trabajando con equipos de psicología para que no vuelvan a repetir esta broma. Creemos que los trabajos psicológicos logran que depongan su actitud"





¿Minimizó el hecho? "Son chicos de 16 años, que en el ámbito escolar, hicieron una broma que es grave. No son delincuentes. Los padres y los alumnos expresan que eso era un juguete. La expulsión no garantiza que cambien su forma de actuar. Los chicos se hicieron responsables. No me consta que haya sido un arma. En el acta dice que es de juguete"