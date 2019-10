Escrache. "Estoy muy acostumbrado a estas cosas. Me da pena"

N89637385.mp3



Alfredo Casero habló con Eduardo Feinmann luego del escrache sufrido en un restaurante de Palermo.





Aclaró: “El problema no lo tuve con el dueño, fue con el encargado. Los dueños se querían matar”





No le llamó la atención: “Estoy muy acostumbrado a estas cosas. Me da pena, lo mejor es no denunciarlo y verlo como una situación de barbarie”





Criticó al kirchnerismo:

- "Preocupémonos por cosas más importantes: Cristina se reúne en Cuba por Vaca Muerta”

- “Kicillof tiene muy mala retórica. Cuando dijo lo del narcotráfico se tocó la nariz. Si no dice el nombre del cura, yo no le creo”

- “Me están dando la razón de a poco, nosotros vamos a pelearle al viento bolivariano”