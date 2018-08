Mes del cine Argentino



"Nosotros lo que estuvimos trabajando con la gente del instituto es hacerle mas fácil a la familias que sabemos que no la están pasando bien, para ir a ver estas grandes películas".

"Hay mucho cine Argentino en cartelera".

"Se pueden ir a ver al 50% en todas las salas del país, esperamos que muchos Argentinos puedan disfrutar de nuestro cine".



Respecto a la proyección de cine Argentina



"Una de las cosas que acabamos de hacer desde el INCAA es ser mejorar y ser mas rigurosos con la cuota pantalla, a partir de ahora las cadenas están obligadas por ley en proyectar en cada trimestre del año una película Argentina al menos una semana. Desde el INCAA lo vamos a fiscalizar para poder tener mas cine Argentina".

"CineAR es una especie de Netflix pero con cine Argentino, ya tiene un millón de subscriptores".



En relación al futuro del CCK



"Mi opinión es muy clara desde el primer día, fue un error del gobierno anterior no dejar pasar una ventana de al menos diez años para ponerle el nombre a calles, plazas y en este caso al Centro Cultural, tenemos que conseguir una mayoría para cambiar el nombre".

"Las pasiones de las figuras públicas, por algo no tenemos una calle que se llame Jose Lopez Rega, necesitamos que el tiempo pase".

"Tenemos que entender que el calor del presente no es un buen consejero para bautizar edificios públicos".

"La ley está presentada, la presento el ministro Hernan Lombardi".

"Esperamos que con lucidez, y sobre todo ante las evidencias tan im presionantes que las cosas que se decían iban por un lado y lo que se hacia iba por otro, teniendo en cuenta esta especie de película casi porno que vemos todos los días de valijas con plata, bobeadas".

"No es justo que el principal espacio cultural lleve el nombre a quien la historia esta colocando en un lugar muy diferente de aquel que se pensaba en 2010"

