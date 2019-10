"Esta elección debería correr de escena a Macri y a Cristina"

EDITORIAL FEINMANN 28:10.mp3



Eduardo Feinmann realizó una editorial a partir de los resultados de las elecciones. En su comentario, resaltó la actitud de Macri, valoró la figura presidencial, y destacó la paridad en el Congreso.





Hoy es una nueva argentina, ojalá no vuelva el país que vivimos durante 12 años, y eso depende de una sola persona: Alberto Fernández. Ayer el pueblo volvió a elegir, y eso se respeta a rajatabla. Es un día de fiesta. A partir de ahora, hay que respetar la investidura presidencial de Fernández durante 4 años. Ojalá lo del desayuno se imponga como una tradición en la república argentina, como es en Chile. Ahí empieza una transición ordenada. No es una pavada, es muy importante. Me acuerdo que la transición con Cristina empezó con cara de orto... Me acuerdo que Cristina no hizo entrega del bastón presidencial. Y eso va a ocurrir, lo que tiene que pasar, lo normal, lo natural... Por eso, yo remarco. Qué impresionante que en Argentina tengamos que remarcar la educación y el respeto. Y yo voy a remarcar la educación y el respeto de Mauricio Macri. ¡Sensacional! Esa es la Argentina que quiero, los dirigentes que quiero. Lo de Cristina Fernández ayer, pidiendo una transición ordenada... ¡qué caradura! Alberto Fernández va a ser el primer jefe de gabinete en llegar a ser presidente de la República, y el primero sin poder territorial. El triunfo de ayer fue realmente claro: 48 a 40, redondeando. Que la distancia no haya sido de 17 a 22 puntos, sino de casi 8, es un dato político relevante. Porque los encuestadores decían que iba a ser de más de 15 puntos, y no ocurrió. Es una remontada impresionante, Fernández bajó casi un punto y medio y estuvo muy lejos de los porcentajes que manejaban los encuestadores. Horacio Rodríguez Larreta va a tener un rol clave. Junto con Lousteau, Vidal, Monzó, Cornejo, Frigerio, y demás. Van a tener un rol clave. Vidal, más allá de la derrota, va a conservar un poder político importante. El "marcospeñismo" y su soberbia han permitido que se coman a la dama. 48 a 40, con un parlamento tan equilibrado, sin mayoría en las cámaras, va a haber una obligación muy importante de hacer consensos. Los Fernández no van a poder hacer uso de la hegemonía del poder. Aparece un bipartidismo muy importante: una de centro izquierda, y una de centro derecha. Creo que debería aparecer a partir de ahora una política sin dedito levantado, sin persecuciones. Creo que se viene una nueva forma de hacer política. Imaginen que 4 de cada 10 votos obviaron la crisis, el estancamiento, y los indicadores sociales. Al 40% del país no le importó eso, le importaron otras cosas. A casi el 50% del país no le importó la corrupción, los valores, los bolsos, el saqueo, ¡no le importó nada! Como me decía mi padre siempre, con el casi no alcanza... Yo creo que esta elección debería correr de la escena a Macri y a Cristina, y dejar pasar al resto de los políticos. ¿Usted cree que hay mucha diferencia entre Vidal y Massa? No, no hay. ¿Entre Wado de Pedro y Larreta? No, no hay. ¿Entre un Sergio Uñac y un Lousteau, cree que hay mucha diferencia? No, no hay. El primer Alberto Fernández fue cuando Cristina lo nombró... hasta que estuvo en la lista. Hasta que tuvo que poner la firma. El segundo Alberto Fernández fue desde que firmó la lista, hasta las PASO. El tercero, fue desde las PASO hasta ayer a la noche. Dicen que ahora, hay un cuarto y último Alberto Fernández. Ojalá así sea...