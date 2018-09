"Establecer la emergencia social no cambia nada"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Por lo que me dijo Santiago López Medrano y Joaquín de la Torre fue una buena reunión de trabajo, como otras que hubo. En la reunión de ayer parte del Partido Justicialista quiso hacer un poquito de ruido mediático, pero yo lo veo como cosas de la política".



-"Desde siempre estamos trabajando en la asistencia a municipios desde Provincia de Buenos Aires y la Nación. Como intendente siento un acompañamiento pleno de Naci&oacut e;n y de Provincia cada vez que he pedido asistencia; no sólo social. A mí me tocó estar con el kirchnerismo y ahí sí que no te atendían el teléfono, no podías hacer una obra con ellos, salvo que fueras parte de su club. Ahora a la distancia uno entiende por qué algunas obras sólo las hacían con los suyos".



-"Creo que es un momento difícil, pero hay poco margen para estar haciendo especulaciones políticas."



-"La emergencia social es un papel y si un papel cambiara la realidad todo sería más fácil, si ellos sienten que necesitan declarar a sus municipios en emergencia pueden hacerlo en sus respectivos concejos deliberantes. No tienen que pedirlo a la provincia"



-"Que la Intendente de La Matanza se reúne con su Concejales y lo pida. Yo no siento que tenga que declarar en emergencia a Vicente L&oacu te;pez, ni Gustavo Posse a San Isidro, ni Néstor Grindetti a Lanús. Si Lomas de Zamora, Avellaneda y Almirante Brown sienten que deben declarar emergencia que la declaren con sus concejales, en este tema fueron a hacer política, política berreta."



-"Hoy tenemos reunión los intendentes de Cambiemos con Santiago López Medrano y Joaquín de la Torre"