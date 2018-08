Repasá las frases más importantes de la nota:

-"Es un momento de mucho dolor por lo ocurrido en Moreno, estamos colaborando con la justicia para esclarecer los hechos. Al Ministerio de Educación bonaerense no hubo denuncias. Nosotros vamos a tomar las acciones que dábamos"



-"El miércoles fue un gasista que lo paga el Consejo Escolar. Nosotros intervenimos hace meses el Consejo porque encontramos irregularidades en el tema de recursos"



-"La provincia le manda dinero al Consejo Escolar y a los Municipios para que se hagan las cosas"



-"Ayer estuvieron todos los equipos del Ministerio en la Escuela conteniendo a todos. Hoy decretamos una jornada de duelo y asueto de Moreno"



"Sí nos acercamos ayer y sí se estuvieron asistiendo a las familias"



"Me parece que no hay que meter la política en este momento de dolor, nosotros estamos trabajando en arreglar las escuelas. Es cierto que hace 18 años que no se invertía, nosotros estamos trabajando con los Consejos Escolares, los Municipios para arreglar las escuelas."



-"Se están haciendo pericias, pero no tenemos los hechos esclarecidos"

