"Estamos en condiciones de organizar los JJOO2032, pero antes hay q analizar muy bien los costos y beneficios"

Gerardo Werthein, Presidente del Comité Olímpico Argentino, habló en Feinmann 910 y comentó qué dejó Buenos Aires 2018 "Los Juegos Olímpicos de la Juventud fue la sensación de vivir en el país que todos soñamos, unidos. Un millón de personas nos visitaron. No había un papel en el piso del Parque Olímpico."



"Cuando tenemos un objetivo que nos une los argentinos podemos hacer lo que queremos, acá había jóvenes que nos representaban por una medalla, y la bandera. No hay plata ni publicidad.", agregó.



Sobre cómo quedó el medallero argentino, contó que "Argentina se llevó 32 medallas en total. En el Comité olímpico internacional te dicen que los chicos que ganan los juegos olímpicos de la juventud vuelven a repetir en los Juegos adultos."



Acerca de qué pasará con las instalaciones de Buenos Aires 2018, dijo que "El Parque Olímpico está en manos del Cenard, será un centro para los atletas y desarrollo para la zona."



Luego de cómo se organizaron estos juegos, algunos comenzaron a pensar en una posible candidatura para los Juegos Olìmpicos y afirmó que "El Presidente de COI dijo que Argentina sería un buen candidato para el 2032, pero creo que debemos ver los costos, la manera de financiarlo"



Sobre la polémica de la vestimenta de las chicas de beach handball, Werthein dijo que "La Federación propuso las vestimenta según las reglas, ellas las diseñaron porque querían estar más cómodas"



Además contó qué pasó con la antorcha olímpica cuando se decía que se había apagado: "Lo que paso con el pebetero es que no tuvimos en cuenta algunos vientos, después lo solucionamos."





Sobre el escándalo del muñeco Pandi, contó que "Se hizo una licitación para importar el merchandasing, los pandi, como la empresa ganadora no lo hizo correctamente, se lo tuvo que dar a la Ciudad y esta lo regaló. La Ciudad hizo la licitación"



Finalizando, contó que "La Ceremonia inaugural fue toda una decisión, teníamos que ser creativos y veníamos de China, y además queríamos que haya inclusión."