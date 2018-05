-"Estamos trabajando para garantizar el normal funcionamiento del servicio de la línea H, en forma limitada entre Hospitales y Av. Córdoba; recientemente se arrojaron a las vías a la altura de Once algunas personas, pero la policía está trabajando para desalojarlas".



-"Por otro lado pusimos refuerzo en las líneas de colectivo para la gente"





"Ellos no reflejan la realidad. Estamos frente a un corte absolutamente ilegal en su origen, porque Metrodelegados no pueden negociar paritarias, y en sus formas, porque no solo impiden la prestación del servicio sino que también impiden llevar su función a quienes qu ieren cumplir con sus responsabilidades."



-"Se presentaron las denuncias penales correspondientes ante el fuero federal. Además presentaremos las denuncias por el día de hoy"



-"Nosotros denunciamos el hecho, el juez decide la figura."



-"Hemos aplicado muchas suspensiones, descuentos y se puede llegar a despidos"





felipe miguel.mp3