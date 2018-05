"Estamos en un momento que toda la economía está desajustada"

Repasá las frases más importantes de la nota:









"Los precios aumentan por la devaluación del dólar, por el aumento de los servicios, por el aumento de la tasa de interés. El precio es un indicador, indica que algo funciona mal en la economía. Es la fiebre del enfermo, hay que ver la causa de la enfermedad... el aumento de precios es consecuencia de algo que está mal".



-"La tasa se traslada a precios porque una empresa Pyme endeudada que tiene que cambiar cheque le cuesta más. Estamos en un momento que toda la economía está d esajustada. Todos los precios están subiendo. No se toman medidas de la causa de la inflación. Nunca el congelamiento de precios sirvió ni va a servir".



- Declaraciones de Elisa Carrió: "Supermercados hay en todo el mundo; suponer que en el único lugar donde son causantes de inflación es en Argentina no se sostiene."



-"No se trabaja de verdad, hay que trabajar en la evasión fiscal, la mitad de la economía argentina no paga impuestos"





