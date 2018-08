"Estamos ante una dificultad y no reconocerlo es no entender lo que le pasa a la gente"

Repasá las frases más importantes de la nota:





"Voy a convocar a los docentes cuantas veces sean necesarias"





"Preservar las fuentes de trabajo, no pagar lo que no voy a poder cumplir"





"En este contexto muchos bonaerenses postergan el pago de impuestos y yo con esos impuestos es con lo que pago los sueldos"





"No me preocupa la corrupción que encontré, me preocupa la que no encontré todavía"





"Nosotros no utilizamos una base de beneficiarios sociales para usar como aportantes, los que denuncian cómo accedieron a esa base?"





"Nunca hable con Macri sobre adelantar las elecciones"





"Estamos ante una dificultad, y no reconocerlo sería no entender lo que pasa a la gente todos los días"





"Entendemos lo que le pasa a los bonaerenses, vamos a hacer todo lo posible por cuidar el trabajo, a los menos tienen, y vamos a trabajar para salir de ésto"





"No hay espacio para que yo piense en una candidatura a presidente. lo unico que e importa es hacer bien mi trabajo"

"no hay mejor educación publica con el paro, el paro la agrava"