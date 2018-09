-"Estoy bien, fue un susto y mal momento. Anoche regresé después de atenderme, tengo tres puntos, y me pidieron reposo. Igual hoy ya estoy trabajando para responerle a la gente que se preocupa por mí"



-"En el abdomen me apuñalaron. Estamos viviendo en una sociedad violenta, estoy preocupado porque soy parte de las personas que deben darle una solución a los vecinos."



-"Yo estaba saludando a la gente y con una corta pluma me lastiman"



Describe el Municipio de Marull



-"En el Municipio tenemos monotributistas, becarios, el Gobierno de Córdoba nos está ayudando para tener gas. Yo soy vecinalista, pero en mi equipo hay colores de todos los partidos."



-"Tenemos 70 personas, las actividades insumen más personas."

