El Ministro de Agroindustria habló con Eduardo Feinmann desde China y anunció la exportación de carne argentina a Japón.

Repasá las frases más importantes de la nota:













Etchevehere.mp3



-"Estoy en China porque cuando asumí el Ministerio me puse algunos puntos, uno es desburocratizar, otro hacer la mesa de competitividad y abrir mercados, para este último estamos acá. Argentina tiene que colocar alimentos"-"Con el Ministro de Agricultura de Japón anunciamos el ingreso de la carne argentina en junio, por otro lado firmamos un protocolo sanitario para que entre la carne enfriada al mercado chino"-"La soja la compran a Argentina para engordar a sus animales."Declaraciones de Elisa Carrió contra el campo: "Ya vi que después de esto se retracto Carrió, en este último tiempo se atrasó la cosecha porque los productores no podían ingresar a los Campos."-"Este año tendremos un año de sembrada muy importante y se tratará de revertir el mal momento."-"Los productores no son inversores sofisticados, y tienen dos ingresos por año, entonces como cualquier persona es natural que lo quieran vender de la mejor manera posible."-"Todos los países queremos generar empleo y dar valor fronteras adentro, el 80 por ciento de la soja de la Argentina sale industrializada de alguna manera, el 20 por ciento en granos."