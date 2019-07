"Este es un hecho perverso. Es un paro político"

-"Se quejan de nada concreto, es un hecho perverso, se toman medidas sin anunciárselo a los pasajeros. Esto es un hecho político del sector aero-comercial y aeroportuario argentino que es de crecimiento, cada vez más empleo y vuelos. Tenemos más conexiones, más empresas"



-"Estas personas han perdido poder, porque antes decidían quien trabajaba y quien no, las nuevas empresas no responden a estos líderes. Es político porque ellos pierden poder, luego porque son sectores del kirchnerismo, gente de Biró y otros. Biró se está quedando solo"



-"No tienen vocación de escuchar, para mostrar su existencia tienen que confrontar"



-"A pesar de esto seguiremos con el crecimiento de conectividad" ;



-"Si quieren destruir a Aerolíneas Argentinas lo están logrando porque la gente tiene otras empresas. Antes Aerolíneas era la única, ahora puede ser la mejor, están perjudicando a la gente. El Gobierno quiere que sea la mejor Aerolíneas Argentinas"



-"Las nuevas empresas decidieron no firmar los convenios colectivos de trabajo, entonces tienen otras asociaciones gremiales"



-"El Ministerio está trabajando para solucionar el tema"