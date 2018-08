Repasá las frases más importantes de la nota:

"Hicimos una encuesta sobre el tema de los cuadernos, el 90 por ciento de la gente sabe del tema. Mayoritariamente consideran que fue un hecho de corrupción."

-"El 37 por ciento dice que es un tema ligado al Kirchnerismo, un 30 por ciento cree que implica a todo el sistema político. El macrismo tiene un 16 por ciento en su contra."

-"Esto perjudica al sistema político en general, no beneficia a nadie. Cuando preguntamos si el PJ debería votar sacarle los fueros a Cristina Fernández el 60 por ciento dice que sí. El 41 por ciento cree que no se juzgará a los responsables. La gente no confía en los políticos, la justicia"

-"Es dificil decir un número para una elección porque no están los candidatos, hace cuatro meses los números del Gobierno y la falta de oposición daba como que ganaba el macrismo en primera vuelta, hoy no se ve tan fácil, aunque si la opción fuera Cristina Fernández vs Mauricio Macri ganaría Macri. El techo de Cristina es más bajo."

-"También depende mucho lo que pase en la provincia de Buenos Aires, sobre todo enfrentándose con María Eugenia Vidal que tiene números altos"

