Repasá las frases más importantes de la nota:





- Sobre que procesan a Andrea del Boca y Julio De Vido por Mamá Corazón: "La Cámara ratifica lo que dijimos cuando entramos y vimos como era la mecánica del Ministerio de Planificación, era un escándalo absoluto. Estos son los cuadernos de la industria audiovisual"



-"No es una empresa, una obra o un hecho. Acá importa que había todo un funcionamiento anómalo. Las series las producía el Ministerio de Julio De Vido, las auditaban Universidades que no tenían ni la carrera de cine."



-"Siempre se adelanta un 30 por ciento de la producción, acá se adelantó un 70 por ciento, a cambio de nada."



-"El tema de Andrea del Boca es que actúa como actriz y dueña de la productora."



- Pablo Echarri y otros no están?: "No en esta operatoria, hay que ser precisos"



- Plataforma Bacua: "En Bacua se ponían las producciones argentinas, y algunas productoras cobraban dos veces. En el caso del Marginal cambiaron los contratos y hubo mejoras."



-"El 82 por ciento de las producciones que se financiaban no se emitían, muchas por mala calidad."



-"Andrea del Boca cobró hasta 27 millones, yo le suspendí los pagos cuando llegué."



- Sobre el cambio de nombre al CCK: "El Parlamento le sacó un homenaje a Néstor Kirchner en Ecuador. Acá fijaron el nombre por ley y debemos derogar la ley para sacar el nombre del CCK."



-"Queremos que se impida poner el nombre de una persona hasta que pasen 15 años del deceso."



-"Nosotros pusimos una frase debajo del CCK, ya que no podemos cambiar el nombre. Hay una placa que está el nombre de Cristina Fernández, Julio De Vido y José López."