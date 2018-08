Repasá las frases más importantes de la nota:





"Haber trabajo en los barrios nos mostró la problemática general. Primero creamos la consejería de la mujer, las ayudamos para que decidan seguir el embarazo; después creamos un desarrollo de Infanto familiares, trabajamos en diferentes procesos de la vida, después en el Hospital a la gente que iba a tener sus hijos le hablamos y ponemos un acompañante familiar porque no iban a los otros programas que le dábamos"



-"Nosotros tenemos un acompañamiento a la mujer, usar a la pobreza no es conocerla, es estigmatizarla. Hay que pensar políticas pub licas, y no sacarle el tesoro que son sus hijos."



-"En los últimos cinco años tuvimos dos abortos clandestinos. Nosotros nos preocupamos porque toda vida vale."



-"Estamos bajando la mortalidad infantil, detectamos que la mortalidad neonatal se daba porque las madres no se controlaban su embarazo. Los martes y jueves hacemos el camino de las embarazadas. Después hicimos un programa para que disminuya la muerte súbita por colecho"



-"Estoy en contra del aborto en todos sus casos."